Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що українці не зможуть вибирати собі вакцину
Українців і далі будуть вакцинувати індійською вакциною Covishield, але якщо в Україні надійде Pfizer або якась інша вакцина, в рамках безкоштовної вакцинації люди не зможуть самостійно вибирати препарат.
"Права вибору немає. Це загальносвітова практика: приходить продукт, і саме управлінці разом з експертами вирішують, як цей продукт використовувати найбільш ефективно", - заявив Ляшко в інтерв'ю виданню "Новое Время".
Так він прокоментував позицію тих, хто хоче почекати інші вакцини і не хоче щепитися індійської.
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Раніше ми писали, що в обласній лікарні сталася бійка
Інцидент стався в Закарпатській обласній клінічній лікарні імені Андрія Новака.
Пацієнт розповів, що лікар відмовлявся проводити огляд, через це між чоловіками зав'язався конфлікт, який переріс у бійку.
Заспокоювали агресивного пацієнта кілька медпрацівників. На місце події прибула поліція і забрала порушника.
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