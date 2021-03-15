Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що українці не зможуть вибирати собі вакцину

Українців і далі будуть вакцинувати індійською вакциною Covishield, але якщо в Україні надійде Pfizer або якась інша вакцина, в рамках безкоштовної вакцинації люди не зможуть самостійно вибирати препарат.

"Права вибору немає. Це загальносвітова практика: приходить продукт, і саме управлінці разом з експертами вирішують, як цей продукт використовувати найбільш ефективно", - заявив Ляшко в інтерв'ю виданню "Новое Время".

Так він прокоментував позицію тих, хто хоче почекати інші вакцини і не хоче щепитися індійської.

Раніше ми писали, що в обласній лікарні сталася бійка

Інцидент стався в Закарпатській обласній клінічній лікарні імені Андрія Новака.

Пацієнт розповів, що лікар відмовлявся проводити огляд, через це між чоловіками зав'язався конфлікт, який переріс у бійку.

Заспокоювали агресивного пацієнта кілька медпрацівників. На місце події прибула поліція і забрала порушника.