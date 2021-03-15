Відома співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, похвалилася ідеальною фігурою в одному боді
Відома виконавиця вже давно працює в якості діджея і успішно розбурхує мережу своїм профілем в Instagram, адже може похвалитися ідеальною фігурою в досить відкритих і навіть зухвалих нарядах. Так, цього разу Кумейко одягла лише тонкий боді і накинула на плечі світле, кремове пальто, навіть не ставши його застібати.
І хоча їхала виконавиця в авто, де не так холодно, багатьох фанатів збентежив факт того, що дівчина була практично без одягу. Сама Анастасія дискомфорту з цього приводу не відчуває, адже пишається своїми формами.
До слова, Анастасія ходить на йогу, багато займається в спортзалі і проводить силовий тренінг TRX кожен раз протягом години.
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"Погода пустує. Прокинешся-Сонце, вийдеш на вулицю і сядеш в машину - сніг, виходиш з машини - вже дощ», - пише Анастасія.
Фанати відразу відповіли:
"Настя 😍40кг щастя😂; багиня, так і хочеться розцілувати; Красуня ❤️; на пляж?; У цьому щось є! Особливо коли ось так і сонце і дощ. Нехай би кожен день))👏 🔥; я дико закохалася🥰; хороша машина🔥; Настя пустує, погода слухається; Я уявляю в якому шоці будуть поліцейські, якщо зупинять таку 🔥 красуню)); Я хочу бути даішником, який тебе зупинить! 😎ммм... які ніжки😍 😀; не тільки погода пустує..».
До цього 34-річна зірка, яка нині виступає під псевдонімом DJ NANA, вирішила показати чуттєвий кадр у весняному і ніжному образі. Так, співачка прикрилася одним букетом яскравих кольорів. Причому зробила це зірка без ліфчика, залишивши місце для уяви.
Настільки пікантний кадр з демонстрацією вигинів без зайвої відвертості порадував фанатів, адже у артистки сьогодні особливе свято.
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