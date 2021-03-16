Відома модель Віра Кекелія, зірка "Жіночого кварталу", похвалилася хорошою розтяжкою

Артистка з відмінним голосом похвалилася черговим талантом, пише Politeka.net. Відповідний знімок зірка розмістила у своєму Instagram.

У кадрі Віра постала в довгому піджаку і лосинах. Артистка взула босоніжки на шпильках.

Вражала поза Кекелії - вона закинула довгу ніжку вище голови. При цьому обличчя її було скривлено.

Загалом чорно-біле фото вийшло дуже гарячим і якимось сміливим, А розтяжка зірки просто захоплювала, адже не кожен так зможе.

"Гарний початок нового тижня ;)))", - написала зірка.

За три години публікація зібрала понад 1000 лайків і багато коментарів.

"❤️❤️❤️", "Уххххххх 🔥", "подобається", "Ось це Кекелія👏", " яка експресія)", - написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Віра Кекелія народилася п'ятого травня 1986 року. Зірка стала займатися музикою з раннього дитинства.

Вона брала участь у численних всеукраїнських та міжнародних конкурсах молодих вокалістів, де неодноразово отримувала перші місця.

Вперше Віра вийшла на велику сцену у 2010 році, ставши фіналісткою телепроекту «суперзірка».

Пізніше блондинка взяла участь у вокальному проекті «Голос країни-7», де разом з тренером Сергієм Бабкіним дійшла до суперфіналу.

Зараз артистка не тільки знімається в "Жіночому кварталі", але і працює над своїм власним репертуаром і розвивається як сольна співачка.

Нагадаємо, гарячі блондинки з "Жіночого кварталу" влаштували день спокуси в модних нарядах

А ще Politeka писала, що блондинка з "Жіночого кварталу" без білизни приголубила себе пальчиками в оксамитових рукавичках

Також Politeka повідомляла, що пристрасна блондинка з "Жіночого кварталу" показала апетитні форми в повний зріст