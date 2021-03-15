Скільки вихідних у нас буде в квітні 2021 року

Квітень 2021 року буде унікальним місяцем, який трапляється рідко в Україні.

Як пише "РБК", це пов'язано з пізнім Великоднем 2 травня, тому в другому місяці весни у нас не буде додаткових вихідних, зате в перші два тижні травня ми будемо відпочивати.

У квітні нас чекає 22 робочих дні і 8 вихідних. Додаткових днів для відпочинку не буде, але 30 квітня напередодні Дня праці буде скороченим днем.

Вихідними днями у квітні будуть: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 число.

Всі свята квітня 2021

1 квітня - День сміху

2 квітня-Всесвітній день поширення інформації про проблему аутизму; Міжнародний день дитячої книги

4 квітня - День геолога; Міжнародний день освіти з питань мінної небезпеки; Міжнародний день Інтернету; День веб-майстра

7 квітня-Всесвітній день здоров'я; Благовіщення Пресвятої Богородиці

8 квітня-Міжнародний день ромів

11 квітня-Міжнародний день визволення в'язнів фашистських концтаборів

12 квітня - День працівників ракетно-космічної галузі України; Всесвітній день авіації та космонавтики

15 квітня-День карного розшуку

17 квітня - День довкілля

18 квітня-Міжнародний день пам'яток і видатних місць; День пам'яток історії та культури

21 квітня - Міжнародний день секретаря

23 квітня - Всесвітній день книги та авторського права; Всеукраїнський день психолога

26 квітня-Всесвітній день інтелектуальної власності; Міжнародний день пам'яті жертв радіаційних аварій і катастроф, річниця катастрофи на Чорнобильській АЕС.

28 квітня-Всесвітній день охорони праці

29 квітня - Міжнародний день танцю

Раніше ми писали, що лікарі назвали перші ознаки інсульту

Мікроінсульт не викликає таких катастрофічних наслідків як великий, але не звертати на нього уваги-небезпечно.

Ознаки малого інсульту:

раптова втрата чутливості, оніміння будь-якої частини тіла;

втрата координації, труднощі при ходьбі;

труднощі мови;

втрата пам'яті;

підвищена чутливість до яскравого світла і звуків;

безпричинна сильний головний біль.

Лікарі нагадують, що мікроінсульт можна ліквідувати без наслідків, якщо він триває не більше 4,5 години - це "вікно надії".

Якщо ви помітили у себе такі ознаки-терміново звертайтеся за медичною допомогою.

До слова, пішохідна дорога до метро перетворилася на" стежку пекла "для харків'ян:"камені, бруд і калюжі".

Як повідомляла Politeka раніше, у центрі Харкова чоловіки розгулювали в трусах і капелюхах, кадри: "ті, кого в армію не взяли".

Також Politeka писала, що на Харківщині відновили масову вакцинацію від вірусу: "щеплення вже зробили...".