Скільки вихідних у нас буде в квітні 2021 року
Квітень 2021 року буде унікальним місяцем, який трапляється рідко в Україні.
Як пише "РБК", це пов'язано з пізнім Великоднем 2 травня, тому в другому місяці весни у нас не буде додаткових вихідних, зате в перші два тижні травня ми будемо відпочивати.
У квітні нас чекає 22 робочих дні і 8 вихідних. Додаткових днів для відпочинку не буде, але 30 квітня напередодні Дня праці буде скороченим днем.
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Вихідними днями у квітні будуть: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 число.
Всі свята квітня 2021
1 квітня - День сміху
2 квітня-Всесвітній день поширення інформації про проблему аутизму; Міжнародний день дитячої книги
4 квітня - День геолога; Міжнародний день освіти з питань мінної небезпеки; Міжнародний день Інтернету; День веб-майстра
7 квітня-Всесвітній день здоров'я; Благовіщення Пресвятої Богородиці
8 квітня-Міжнародний день ромів
11 квітня-Міжнародний день визволення в'язнів фашистських концтаборів
12 квітня - День працівників ракетно-космічної галузі України; Всесвітній день авіації та космонавтики
15 квітня-День карного розшуку
17 квітня - День довкілля
18 квітня-Міжнародний день пам'яток і видатних місць; День пам'яток історії та культури
21 квітня - Міжнародний день секретаря
23 квітня - Всесвітній день книги та авторського права; Всеукраїнський день психолога
26 квітня-Всесвітній день інтелектуальної власності; Міжнародний день пам'яті жертв радіаційних аварій і катастроф, річниця катастрофи на Чорнобильській АЕС.
28 квітня-Всесвітній день охорони праці
29 квітня - Міжнародний день танцю
Раніше ми писали, що лікарі назвали перші ознаки інсульту
Мікроінсульт не викликає таких катастрофічних наслідків як великий, але не звертати на нього уваги-небезпечно.
Ознаки малого інсульту:
раптова втрата чутливості, оніміння будь-якої частини тіла;
втрата координації, труднощі при ходьбі;
труднощі мови;
втрата пам'яті;
підвищена чутливість до яскравого світла і звуків;
безпричинна сильний головний біль.
Лікарі нагадують, що мікроінсульт можна ліквідувати без наслідків, якщо він триває не більше 4,5 години - це "вікно надії".
Якщо ви помітили у себе такі ознаки-терміново звертайтеся за медичною допомогою.
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