Зірка розкрила, чого від неї очікувати в майбутньому

Колишня солістка групи "НеАнгели", Слава Камінська, відповіла на найбільш хвилюючі питання своїх шанувальників

Не так давно група "НеАнгели" оголосила про те, що припиняє свою діяльність в публічному полі, повідомляє Politeka.net. Планується, що дует виступатиме тільки на закритих заходах, а артистки будуватимуть сольні кар'єри.

Зокрема Слава розповіла у своєму сторіс, що незабаром вона випустить новий хіт. Співачка виступатиме під ім'ям Slava Kaminska.

Зірка також поділилася, що вона виступатиме у себе продюсером.

"Сама собі продюсер, сама собі співачка. Дуже зручно до речі", - написала артистка.

Співачка також вирішила відповісти, які стосунки у неї були з колишньою колегою, Вікторією Смеюхою.

"Правда, що ви з Вікторією були суперницями, а не подругами?",- поцікавився один з шанувальників.

"Неправда. У вас два "ні", ви не проходите далі", - написала Слава.

Раніше ми писали, що Слава Камінська і Вікторія Смеюха виступали в групі "НеАнгели" 15 років і за цей час дует встиг записати п'ять альбомів, зняти більше 20 кліпів, і заробити багато номінацій і статуеток.

Новина про розпад групи вразила шанувальників. Багато хто був засмучений і написали свої слова жалю.

"Шок сьогоднішнього ранку", " чому розпалися? Як так? Я просто обожнюю вашу групу, ваш дует. Я просто не уявляю як це взагалі... Ви доповнюєте одна одну", - написали деякі з шанувальників.

Нагадаємо, Віка з "Неанелів" звернулася до українців.

Як повідомляла Politeka, блискуча Віка з "НеАнгелів" заінтригувала фото.

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