Колишня солістка групи "НеАнгели", Слава Камінська, відповіла на найбільш хвилюючі питання своїх шанувальників
Не так давно група "НеАнгели" оголосила про те, що припиняє свою діяльність в публічному полі, повідомляє Politeka.net. Планується, що дует виступатиме тільки на закритих заходах, а артистки будуватимуть сольні кар'єри.
Зокрема Слава розповіла у своєму сторіс, що незабаром вона випустить новий хіт. Співачка виступатиме під ім'ям Slava Kaminska.
Зірка також поділилася, що вона виступатиме у себе продюсером.
Ані Лорак з'явилася на вечірці з екс-чоловіком Муратом, пробачила зрадника: "через місяць буде..."
Солістка KAZKA в шкірі полонила апетитними формами, Нікітюк не витримала: "Мої солоденькі…"
7-річну Машу Борисову поховали в рідному селі, трагічні кадри: "Зупинялися біля місць, де вона..."
Щаслива Кароль змусила глядачів пищати від захвату, розкривши свій секрет: "У мене буде..."
Українські лікарі, котрі зробили щеплення від коронавірусу, розповіли про наслідки: "Відразу після ін'єкції буде..."
"Сама собі продюсер, сама собі співачка. Дуже зручно до речі", - написала артистка.
Співачка також вирішила відповісти, які стосунки у неї були з колишньою колегою, Вікторією Смеюхою.
"Правда, що ви з Вікторією були суперницями, а не подругами?",- поцікавився один з шанувальників.
"Неправда. У вас два "ні", ви не проходите далі", - написала Слава.
Раніше ми писали, що Слава Камінська і Вікторія Смеюха виступали в групі "НеАнгели" 15 років і за цей час дует встиг записати п'ять альбомів, зняти більше 20 кліпів, і заробити багато номінацій і статуеток.
Новина про розпад групи вразила шанувальників. Багато хто був засмучений і написали свої слова жалю.
"Шок сьогоднішнього ранку", " чому розпалися? Як так? Я просто обожнюю вашу групу, ваш дует. Я просто не уявляю як це взагалі... Ви доповнюєте одна одну", - написали деякі з шанувальників.
Нагадаємо, Віка з "Неанелів" звернулася до українців.
Як повідомляла Politeka, блискуча Віка з "НеАнгелів" заінтригувала фото.
Також Politeka писала, Вікторія Смеюха показала фігуру в бікіні.