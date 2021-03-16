Дружина знаменитого українського хореографа і судді шоу "Танці з зірками" Влада Ями, Лілія, показала струнку фігуру в модному вбранні

Дружина відомого танцюриста любить показувати, як займається в спортзалі, вчиться чимось новому і розвивається разом з чоловіком. Цього разу ефектна брюнетка в бежевому вбранні з тонким корсетом вирішила поміркувати про розвиток протягом усього життя.

«Я помітила певну закономірність: якщо ставитися до непростих на перший погляд викликів, як до захоплюючої гри, отримувати задоволення від процесу, то відбуваються дива.✨✨🤩

Я вважаю, що рухатися вперед до здійснення мети нас мотивує як віра у власні сили, так і підтримка друзів, рідних, однодумців» - написала Лілі, відзначаючи, що віра в себе - це стартова складова будь-якого великого успіху.

По-друге, підтримка рідних, друзів теж завжди надихає і не дозволяє опускати руки навіть в складних випробуваннях, адже це природно для людини – потребувати підбадьорювання.

"Тільки вперед ...Всім гарного і продуктивного тижня ... 🥰 » ,- підмітила в кінці Лілія.

Шанувальники відповіли відразу:»сексі леді 😍; шикарна; прекрасна і красива❤️; мені дуже подобається".

Раніше ми писали, що Лілія Яма і Влад Яма разом вже 13 років. Пара довгий час зустрічалася, потім одружилася і зараз виховує сина.

В одному з інтерв'ю Влад Яма розповів, що побачив дружину і закохався в неї з першого погляду. Обидва познайомилися в столичному нічному клубі.

- Я побачив Лілю і подумав, що вона занадто красива для мене, навіть не ризикнув підійти. Через два тижні у мене був ювілей, і ми відзначали його в тому ж клубі, - зізнався Влад Яма.

Там хореограф знову зустрів Лілю. Вони спілкувалися на танцполі до ранку. Потім вони поїхали на кальян. Далі Влад провів Лілю додому. На лавці біля під'їзду обидва вперше і поцілувалися.

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