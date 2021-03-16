Відома співачка Олександра Зарицька, солістка групи KAZKA, показала себе в гарячому образі

На фото KAZKA здалася у верхньому одязі, сидячи в атомобілі і пристебнувшись ременем. Красуня дивилася в камеру, показуючи накарашенние губи і свій образ, який доповнила цікавим фільтром. На кадрі Олександра хвалилася вушками-як у Ельфа. Волосся красуня зібрала в цей раз в хвостик, щоб не заважали. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай красуню без коментарів не залишають:

"Красива така", "Богічна краса", "моя квіточка", "очі сумні такі"," скринька з алмазним замком"," дуже красива"," цікаво, а чим Олександра Зарицька насолоджується кожен день"," у тебе дуже красиві і глибокі очі"," Чарівна"," найкраща"," дуже добре", " як справи Саша? Дуже цікава твоє життя!!!", "Дуже добре виглядаєш. Ти дуже красива. Дуже люблю".

Ми писали, що солістка групи Kazka Олександра Зарицька заінтригувала шанувальників інформацією про себе.

Так, цього разу красуня з'явилася в стильному образі, піднісши камеру ближче. Зірка одягла гарний светр і бере. Завершив образ цікавий макіяж з довгими стрілками і блискучими акцентами в куточках очей.

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