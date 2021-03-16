Відома співачка Олександра Зарицька, солістка групи KAZKA, показала себе в гарячому образі
На фото KAZKA здалася у верхньому одязі, сидячи в атомобілі і пристебнувшись ременем. Красуня дивилася в камеру, показуючи накарашенние губи і свій образ, який доповнила цікавим фільтром. На кадрі Олександра хвалилася вушками-як у Ельфа. Волосся красуня зібрала в цей раз в хвостик, щоб не заважали. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай красуню без коментарів не залишають:
"Красива така", "Богічна краса", "моя квіточка", "очі сумні такі"," скринька з алмазним замком"," дуже красива"," цікаво, а чим Олександра Зарицька насолоджується кожен день"," у тебе дуже красиві і глибокі очі"," Чарівна"," найкраща"," дуже добре", " як справи Саша? Дуже цікава твоє життя!!!", "Дуже добре виглядаєш. Ти дуже красива. Дуже люблю".
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Ми писали, що солістка групи Kazka Олександра Зарицька заінтригувала шанувальників інформацією про себе.
Так, цього разу красуня з'явилася в стильному образі, піднісши камеру ближче. Зірка одягла гарний светр і бере. Завершив образ цікавий макіяж з довгими стрілками і блискучими акцентами в куточках очей.
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