Телеведуча Катерина Осадча вразила яскравим образом

Як передає Politeka.net, 37-річна зірка "Світського життя" опублікувала свіжий кадр в "сторіз" у себе в Instagram, на якому позувала в салоні одягу.

Катерина, судячи з усього, підбирала собі весняний лук. Телеведуча зупинилася на плащі лимонного відтінку, доповнивши образ чорним чоловічим капелюхом. Зірка розпустила волосся, торкнувшись рукою голови, і сфотографувала своє відображення в дзеркалі.

"Завжди гостинний", - так описала магазин Осадча.

Нагадаємо, незмінною "родзинкою" в будь-якому вбранні телеведучої є її химерні головні убори.

"Капелюшки можуть бути зручними і не дуже, але це точно хороше доповнення будь-якого образу. Жінка повинна вміти носити капелюшки. І в першу чергу, коли вона надягає капелюх, вона повинна себе максимально комфортно відчувати. Тому що, коли жінка дивиться на себе в дзеркало і розуміє, що їй незручно і ніяково, це ж зрозуміють і абсолютно всі навколо. Так що тільки впевненість в собі і вміння триматися, коли у тебе на голові капелюшок, і складають весь образ!", - раніше ділилася своїм секретом Осадча.

До цього ми розповідали, як Катерина перевершила саму себе. Дівчина зробила селфі, показавши себе в легкій сукні молочного відтінку, з несподіваною фішкою - на ній був капелюшок з пір'ям, що нагадував за формою шолом римського воїна.

"Перевтілення...", - підписала кадр Осадча.

Нагадаємо, що суддя "Майстер Шеф" Хіменес-Браво покрасувався у вишиванці поруч з Осадчою:" Ектор, вау...".

Як повідомляла Politeka, Осадча почервоніла, притулившись до красеня з "Майстер Шеф": "Ах!!! Який чоловік".