Українська співачка Оля Полякова знову заговорила про скандали з Тіною Кароль

Як передає Politeka.net, фанати виклали в мережу відео, де Полякова виспівується під час концерту, а потім жартує про скандал зі своєю колегою Тіною Кароль.

Так, Полякова виспівувалася, беручи високі ноти.

"Подружка мене вкусила, з якою у мене вічно скандали. Все, попустило",-прокоментувала 37-річна артистка своє розспівування в стилі Кароль.

"Тіна Кароль", - чути вигуки із залу. Публіка відразу зрозуміла про що мова.

Який саме це був концерт, не уточнюється, але в коментарі до ролика припустили, що цей виступ 14 березня в Кременчуці або 13 березня в Сумах.

Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова оскандалилася, назвавши Тіну Кароль відомою "плакальницею" на похоронах. Та в свою чергу сприйняла слова, як особисту образу. Полякова вибачилася.

"Так, я вдова, плакала з 27 років і коли він сниться, плачу досі. Те, що показали по ТБ – це моральне дно. Вся ця історія заслуговує того, щоб їх просто пошкодувати. Ось реально, просто пошкодувати. Всі вляпалися в якийсь скандал", - заявила Кароль.

Після інциденту Кароль випустила свій кліп»Скандал". При цьому Полякова заявила, що її репліку використовували для піару.

Нагадаємо, безпардонна Полякова різко взяла в облогу українців після скандалів на шоу "Маска": "я там всіх, ялинки-палиці..."

Як повідомляла Politeka, вражена Полякова кинула новий виклик Тіні Кароль, скандал отримав продовження: "ти визначся..."

Також Politeka писала, що Кароль в зухвалому образі затьмарила Полякову на зйомках нового шоу: "не дочекаєтеся! Ми з Олею..."