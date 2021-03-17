Колишня солістка групи "НеАнгели", Слава Камінська, розповіла правду про розпад групи

На початку березня група "НеАнгели" оголосила про те, що припиняє свою діяльність в публічному полі, повідомляє Politeka.net. Тепер дует виступатиме тільки на закритих заходах, а красуні будуватимуть сольні кар'єри.

Новина про розпад шокувала шанувальників групи і всі стали ставити питання: "Чому це сталося?".

Слава Камінська в одному з недавніх інтерв'ю, пояснила, чому ж розпався улюблений дует. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

"Прийшов, напевно, вже час. За 15 років ми подорослішали, хтось став мудрішим", - розповіла артистка.

Також Слава поділилася, яке відношення у неї до колеги Вікторії Смеюхи, за чутками з якою у неї давній конфлікт.

"Я можу назвати Віку колегою, я можу назвати Віку: "Людина, яка провела зі мною 15 років", - поділилася співачка.

На цей час відео зібрало понад 10 тисяч переглядів і багато коментарів.

"Цікаво послухати прекрасна група була незвичайні голоси шикарне звучання" ,"Ти класна! Слава, ти молодець","чекаю пісні від Слави, думаю вона буде співати шикарні пісні", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Слава і Віка неодноразово говорили про велику різницю в характерах, саме через це конфлікти в їх роботі виникали нерідко.

"Були ситуації, коли ми навіть їздили в різних купе, і машини нам різні надсилали. Як поводитися під час конфлікту? Потрібно іноді закрити рот, коли хочеться наговорити зайвого", - зізналася одного разу Слава.

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