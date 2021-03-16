8-річна українка відреагувала на скандал через свої стосунки з 13-річним блогером

Як передає Politeka.net, подробиці юна модель розповіла на своїй сторінці в Instagram.



Онлайн-скандал спалахнув днями. Восьмирічна модель і блогер з Києва, повідомила про те, що у неї "роман" з іншим блогером, якому 13-років.

Як виявилося, Їхні стосунки тривають вже досить давно.



"Ми познайомилися 7 місяців тому і першою нашою метою було похайпити і підняти актив. Але минуло 7 місяців і ми прив'язалися один до одного", — написала дівчинка в соцмережах.

На пару вже звернув увагу Уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба.

Він вже звернувся до правоохоронних органів щодо цієї справи.



Мати дівчинки не бачить нічого поганого в таких відносинах. Більш того, вона повністю підтримує дочку і впевнена, що це справжня любов. Також вона заявляє, що"це їхнє життя, і вони самі розберуться".

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