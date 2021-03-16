Вчителька школи на Тернопільщині зацькувала маму, яка не здала гроші на потреби класу



Як передає Politeka.net , про це розповіла постраждала Наталія Гуменюк на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, класний керівник її сина вимагає від неї гроші на ремонт кабінету.

"Виховую двох неповнолітніх дітей, які навчаються у ЗОШ І-ІІІ СТ. С. Перепельников у 6 класі-Гуменюк Богдан та 3 класі – Гуменюк любов. Класний керівник Ільницька Наталія Петрівна з вересня місяця 2020р. вимагає у мого сина, Богдана Гуменюка, здати 178грн. на ремонт класу, тому що всі класні керівники даної школи робили ремонт у класах за свої кошти", - розповіла жінка.

Наталя зазначила, що вчителька вимагала при всіх дітях, щоб хлопець віддав їй гроші за ремонт і записав у щоденнику суму.

"Класного керівника 6 класу Ільницьку Н. П. підтримує директор школи Коваль Ірина Франківна. Мій син не хоче йти в школу. Я - вдова, сама виховую двох дітей, чоловік помер 4 років тому", - підсумувала українка.

На жаль, такі інциденти в українських школах не рідкість.

Раніше ми розповідали, що в одній зі шкіл Одеси вчителі та батьки влаштували цькування мамі та її дітям, яка відмовилася здавати на потреби класу.

Жінка відмовилася платити гроші за натяжну стелю в кабінеті вчителя. Після цього їй почали надходити погрози фізичною розправою від інших батьків.

Нагадаємо, харків'ян розлютили побори в школі під час карантину.

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