Астролог Павло Глоба назвав знаки зодіаку, яких чекають проблеми в різних життєвих сферах найближчим часом

Всього фахівець виділив чотирьох представників зодіакального кола, для яких період з 15 по 21 березня скластися не найкращим чином, передає Slovofraza.

Овен



Вже з початку поточного тижня вас будуть підстерігати небезпеки на кожному кроці. За словами Глоби, ще сильніше ситуацію може погіршити спілкування з людьми, у яких негативна енергетика. Спеціаліст не рекомендує починати нові справи в цей період. Вам не варто приймати все близько до серця і тоді ви зможете подолати всі виверти долі.

Близнюки

Народжені під цим сузір'ям до 21 березня можуть просісти по фінансах. За словами астролога, у вас можуть з'явитися зайві розтрати. Глоба радить уникати безглуздих покупок. Негаразди у вас можуть виникнути і в особистому житті.

Стрілець



Представники цього сузір'я чекають проблеми і занепад настрою. Всьому виною - спілкування з агресивними людьми. Астролог запевняє, що цей період підходить для дорогих придбань, обміну валюти, вкладень коштів в новий бізнес. Велику увагу варто приділяти проблемам батьків, бабусь і дідусів.

Козоріг

Розлади і сварки будуть підстерігати вас на кожному кроці, але вам під силу все подолати. Глоба радить приділяти увагу життю в інтернеті - наприклад, соціальним мережам. Там у вас з'явиться шанс знайти мотивацію. Більш того, самотні представники цього знака Зодіаку можуть зустріти свою другу половинку.

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