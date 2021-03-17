Солістка популярної групи KAZKA Олександра Зарицька показала, як вона виглядає без гриму в звичайному житті

Як повідомляє Politeka.net, солістка популярної української групи KAZKA Олександра Зарицька, яка нещодавно здивувала результатами схуднення, часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, нещодавно в розділі сторіс красуня опублікувала кадри закулісся підготовки до зйомок нового кліпу. На відео Сашу можна побачити в повсякденному житті - без сценічного гриму і нарядів.

Спочатку співачка записала сторіс в автомобілі, вона їде пристебнутою і в якийсь момент кокетливо надягає на очі модні сонцезахисні окуляри. Перед камерою красуня з'явилася в сірій спортивній толстовці, її волосся укладені в недбалий хвостик і кілька пасом спадають на обличчя.

Також Зарицька показала, як проходить підготовка до зйомок кліпу, і як її костюмери готують вбрання для цього. Саша засвітила і себе в дзеркалі в повний зріст - видно, що на ній темні обтягуючі лосини і блузка, заправлена в них, а волосся тут вже розпущене.

"Що б ви розуміли, за кілька годин до зйомок ми ще дошиваємо наші речі. Наталі всю ніч шила, ось вона. А взагалі вона класна. Ми дуже сподіваємося, що після сьогоднішнього дня він буде з нами і надалі", - говорить Олександра у відео показуючи своїх помічниць.

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