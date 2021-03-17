У лікарні на Львівщині пацієнтів годували просто з вулиці



Як передає Politeka.net, відповідні кадри опублікували у Facebook-спільноті "ТРУСКАВЕЦЬ / УКРАЇНА СЬОГОДНІ " (щоб подивитися - доскролльте сторінку до кінця)

"Дуже цікаве відео... Як годують людей у Стебницькій лікарні!",- йдеться у підписі до відео.

На опублікованих кадрах видно, як, судячи з усього, співробітники медустанови насипають їжу в тарілки та передають їх через вікно в палату.



Такі кадри обурили українців у мережі, але в коментарях знайшлись і пацієнти лікарні, які подякували працівникам.



"Так нехай власну їжу їдять. У чому проблема?", "Я в шоці", "Просто жах", "Словом, санітарні норми тут відсутні, судячи з відео", "Вдячна персоналу лікарні і лікарів за допомогу і добре ставлення. Ця лікарня повернула мене до життя", - писали в коментарях під постом.







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