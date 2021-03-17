Головний герой шоу "Холостяк" Микита Добринін зачарував українців ніжним фото з вагітною дружиною

Як повідомляє Politeka.net, колишній учасник шоу "Холостяк" Микита Добринін, який після проекту одружився з Дашею Квітковою, зараз разом з коханою в очікуванні дива. Не так давно пара у своїх соцмережах повідомила про вагітність і тепер разом з шанувальниками очікують появи маленького дива.

Нещодавно у своєму Instagram екс-холостяк опублікував ніжне фото з вагітною дружиною, яке було зроблено вранці. На новому знімку Даша і Микита відображені на білих простирадлах в розкішному ліжку. Перед камерою дівчина з'явилася в блакитній білизні, а зверху накинула білосніжну сорочку, оголивши випирає вагітний животик. Поруч з нею турботливий чоловік у білій футболці, який притиснувся до неї, пестячи рукою її обличчя, обидва весело сміються.

У підписі до публікації Добринін написав: "Ми для себе визначили дуже важливе правило, яке будемо дотримуватися щоранку. Пізніше про нього розповім в сторіс. А поки, всім крутого дня. З чого почали свій ранок, розкажіть?". Шанувальники парочки тут же кинулися обговорювати нове фото, засинаючи їх компліментами і відповідями питання.

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