Якщо цього не робити - в ньому буде накопичуватися негативна енергія, передає "Секретов.нет".
Щоб в сім'ї завжди був достаток важливо підтримувати порядок в чотирьох кімнатах.
Перш за все потрібно подбати про чистоту ванній і вбиральні.
На думку наших предків, це одна з найголовніших кімнат в будинку. Не дарма в старовину Свати насамперед вони заглядали в туалет, оцінюючи порядок, коли приходили в будинок нареченої.
Не менш важливим нюансом є кришка унітазу. Вона завжди повинна бути опущеною - це дозволить зберегти енергію, а ось картина з висхідним сонцем посприяє залученню грошей в будинок.
Кухня, а саме жар від плити, завжди символізував процвітання і багатство. Звучить дивно, але і заощадження найкраще тримати саме тут. На думку експертів, це дозволить вам заманити ще більше грошей.
Не менш пильно ви повинні стежити за передпокоєм або входом у квартиру, а щоб залучити достаток, поставте в коридорі, недалеко від вхідних дверей дерев'яний столик, на якому повинні бути розміщені сімейні фотографії, що зображають радісні події.
Задоволена Лорак після відпочинку в Стамбулі спантеличила "новим" обличчям: "Які губи..."
Кадри затримання Влада Ями на даху з'явилися в Мережі: "Не підходьте, я зараз стрибну!"
Фіналіст "Холостячки" Тригубенко, який бореться з небезпечним недугом, записав звернення: "Стало погано..."
"Мама вистрибнула у вікно": батько з сином загинули в пожежі, що виникла через електросамокат
На Україну насувається потужна повінь: вже затопило села і дороги, кадри руйнівної стихії
Величезне значення для залучення грошей мають віконне скло, які потрібно тримати в ідеальній чистоті.
Щоб в будинку водилися гроші не слід захаращувати підвіконня.
Нагадаємо, що три знаки зодіаку раптово зубожіють в 2021 році.
Як повідомляла Politeka, названі три знаки зодіаку, яких чекають щасливі зміни в 2021 році.
Також Politeka писала, що чотири знаки зодіаку здійснять мрії і плани в 2021 році.