

Щоб в сім'ї завжди був достаток важливо підтримувати порядок в чотирьох кімнатах.



Перш за все потрібно подбати про чистоту ванній і вбиральні.

На думку наших предків, це одна з найголовніших кімнат в будинку. Не дарма в старовину Свати насамперед вони заглядали в туалет, оцінюючи порядок, коли приходили в будинок нареченої.



Не менш важливим нюансом є кришка унітазу. Вона завжди повинна бути опущеною - це дозволить зберегти енергію, а ось картина з висхідним сонцем посприяє залученню грошей в будинок.

Кухня, а саме жар від плити, завжди символізував процвітання і багатство. Звучить дивно, але і заощадження найкраще тримати саме тут. На думку експертів, це дозволить вам заманити ще більше грошей.

Не менш пильно ви повинні стежити за передпокоєм або входом у квартиру, а щоб залучити достаток, поставте в коридорі, недалеко від вхідних дверей дерев'яний столик, на якому повинні бути розміщені сімейні фотографії, що зображають радісні події.

Величезне значення для залучення грошей мають віконне скло, які потрібно тримати в ідеальній чистоті.

Щоб в будинку водилися гроші не слід захаращувати підвіконня.

Нагадаємо, що три знаки зодіаку раптово зубожіють в 2021 році.

Як повідомляла Politeka, названі три знаки зодіаку, яких чекають щасливі зміни в 2021 році.

Також Politeka писала, що чотири знаки зодіаку здійснять мрії і плани в 2021 році.