Солістка з групи "НеАнгели" Вікторія Смеюха розпалила свіжими кадрами з райського куточка

Як передає Politeka.net, 35-річна красуня опублікувала свіжі "сторіз" у себе в Instagram, показавши, як відпочиває в Єгипті.

Засмагла Віка випробувала публіку на міцність, продемонструвавши соковиту фігурку в спокусливих образах.

Так, лискуча під тропічним сонцем дівчина в екстремальному бікіні позаймалася йогою.

"Зараз будемо качати попу", - заявила вона, показавши, як робить вправу, лежачи на спині й піднімаючись на одній нозі з упором на лопатки.

Потім Смеюха розслабилася в гамаку, дозволивши користувачам насолодитися її апетитними принадами, які та показала без краплі збентеження.

У подальших "сторіз" Віка показала, як починається її день на курорті. Брюнетка зняла своє відображення в дзеркалі. На ній був червоний купальник, що вигідно підкреслив її тонку талію та пишний бюст.

Щаслива артистка звернулася до фанатів, в передчутті ще одного чудового дня на відпочинку:

"Доброго ранку, друзі! А я вже готова плавати. Цей день починається з прекрасного настрою, тому що сьогодні прекрасний день, сонячний... як свіжо, як добре... легкий вітер..."

Як відомо, нещодавно учасниці "НеАнгелів" оголосили про розпад групи. Кожна з солісток вирішила йти своїм шляхом. Вікторія зробила собі перерву, відправившись із сім'єю на відпочинок, але зірка вже сповнена нових ідей.

"Зараз я на етапі усвідомленої трансформації.👩 🎤 ✌ Вражаюче, але я кожну хвилину перебуваю в передчутті того, якою стану! Рішення прийнято вірно, попереду - нові досягнення і нова я!!!🤩 ", - ділилася вона в Instagram.

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