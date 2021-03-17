Міністерство соціальної політики готується змінити правила призначення субсидій

Раніше призначення пільг проводилося автоматично, але тепер цю норму хочуть змінити. Про це йдеться в проєкті постанови Кабінету Міністрів, розміщеного на сайті Федерації профспілок України, передає Politeka.net.

Так, документом передбачається подача заяв і декларацій у травні 2021 року. У пояснювальній записці йдеться, що в зазначений місяць призначення житлової субсидії (в тому числі на наступний період) буде проводитися тільки після подачі нових відповідних заяв. Також будуть потрібні нові декларації про доходи та витрати осіб, яким потрібні виплати.

У документі також стверджується, що протягом травня - вересня 2021 року документи, необхідні для призначення субсидії, приймаються структурними підрозділами з питань соцзахисту населення райдержадміністрацій.

Нагадаємо, щоб порахувати розмір субсидії дохід на одного члена сім'ї ділять на прожитковий мінімум (2189 грн), на базовий коефіцієнт 2 і множать на 15%. Отримана цифра - та частина від загального доходу сім'ї, яку не покриває субсидія. Далі від витрат на комуналку в межах нормативів віднімають отриману цифру. Це і є розмір субсидії.

Раніше ми писали, що за минулий рік Мінфін виявив 2,5 мільйона підозрілих випадків з соцвиплатами, які вимагали перевірки. Порушення підтвердилися в більшості цих випадків - 78%.

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