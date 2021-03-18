Переможниця проекту "Холостяк" Даша Ульянова показала, як займається стретчингом

Як пише Politeka.net , відома красуня Даша Ульянова, яка перемогла в проекті "Холостяк", хоча і не знайшла там свою любов, але знайшла велику популярність. Дівчина активно веде соціальні мережі і хвалиться кадрами зі звичайного життя. Так, кілька днів тому Даша полетіла в Єгипет на відпочинок, а зараз вирішила розповісти про аеробіку.

На кадрах Ульянова здалася в колготах і чорному топі. Дівчина лежала на підлозі, рухаючи ногами, а після цього піднявшись. Даша прямо ніжилася і отримувала задоволення, вигинаючись краще кішечки.

"Чи актуальний вам курс зі стретчингу? Пишіть в коментарях", - написала Даша під кадрами.

Фанати активно почали дивитися ролик і написали безліч хвалебних коментарів красуні: "Неймовірна", "Агонь", "так, якщо не помиляюся курс був, ось де тільки зараз знайти", "Так, будь ласка)", "Як красиво", "Села на шпагат самостійно, але боюся що не правильно)", "Шикарна", "Так... Хочу більше тягнутися", "Мені було б дуже цікаво!", "Так, якби вечорами", "Чорна пантера", "Яку групу м'язів напружувати що б встати сидячи? Загалом що б так красиво сидячи підніматися)))", "Колготки що за фірма? Дякую)".

Нагадаємо, розповніла Ульянова з "Холостяка" вразила фігурою після відпустки.

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