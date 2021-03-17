Українці зможуть виходити на пенсію в будь-який бажаний час, однак для цього потрібно буде виконати одну головну умову

Нововведення набудуть чинності з 1 січня 2028 року, про що йдеться в законі про «Обов'язкове загальнодержавне пенсійне страхування».

Єдиною обов'язковою умовою для передчасного відходу на пенсію буде набрати не менше 40 років трудового стажу. У законі також наголошується, що до 2022 року для виходу на пенсію в 60 років потрібно буде переконатися, що трудовий стаж становить не менше 29 років.

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До 2027 року ця норма щорічно буде збільшуватися ще на рік.

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Для виходу на пенсію в 63 роки стаж українця повинен буде становити від 19 до 29 років. Для виходу на пенсію в 65 років норма залишиться колишньою – не менше 15 років робочого стажу.

Якщо ж до цього віку людина не набрала необхідну кількість стажу, пенсію він не отримає. Однак, в такому випадку українець може розраховувати на соціальну допомогу, розмір якої буде регулюватися в залежності від загального доходу сім'ї людини.

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Варто відзначити, що в даний момент мінімальний стаж для виходу на пенсію в 60 років становить 28 років. Для людей, у яких робочий стаж менше, передбачений вихід на пенсію в 63 роки.

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