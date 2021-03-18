Тест призначений для того, щоб перевірити вашу уважність
У задачках немає нічого важкого, але вони піддадуться лише самим пильним. Для любителів Шукати заховане на зображенні вони підійдуть ідеально.
Ну а щоб зробити час вирішення цікавіше, ви можете поставивши таймер на одну хвилину для кожної картинки.
Завдання 1: знайдете всього 2 відмінності на картинці?
Завдання 2: Знайдіть 3 Діда Мороза з відмінностями
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Завдання 3: Знайдіть всі 3 відмінності на зображенні
Завдання 4: Знайдіть 3 квітки з відмінностями
Завдання 5: знайдете всього 4 відмінності на картинці?
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