У Львові люди юрмилися за безкоштовними тестами на коронавірус
Як передає Politeka.net, відповідні кадри опублікувала "ТСН"( щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)
Людей навіть не відлякувала холодна погода і дощ.
За словами медиків, попит на тести серед українців дійсно виріс.
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Епідеміологічна ситуація в місті зараз плачевна - Львів опинився на межі потрапляння в "Червону" карантинну зону.
Про погіршення ситуації із захворюваннями говорять і волонтери, у яких закінчилися кисневі концентратори. Всі 67 апаратів зараз знаходяться на руках.
Львівська комісія з питань ТЕБ і НС вирішила з 19 березня ввести в місті карантин "червоного" рівня. Вони будуть діяти як мінімум до 28 березня.
У мережі почалися бурхливі обговорення обстановки біля львівських поліклінік:
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