У Львові люди юрмилися за безкоштовними тестами на коронавірус

Як передає Politeka.net, відповідні кадри опублікувала "ТСН"( щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

Людей навіть не відлякувала холодна погода і дощ.

За словами медиків, попит на тести серед українців дійсно виріс.

Епідеміологічна ситуація в місті зараз плачевна - Львів опинився на межі потрапляння в "Червону" карантинну зону.

Про погіршення ситуації із захворюваннями говорять і волонтери, у яких закінчилися кисневі концентратори. Всі 67 апаратів зараз знаходяться на руках.

Львівська комісія з питань ТЕБ і НС вирішила з 19 березня ввести в місті карантин "червоного" рівня. Вони будуть діяти як мінімум до 28 березня.

У мережі почалися бурхливі обговорення обстановки біля львівських поліклінік:

"У кого і не було нічого, під дощем точно захворіє", "Грошей немає, щоб платний зробити? Там на холоді ще більше можна захворіти" ," і дистанція є!! Невже повірили, що ковід не маячня", "у нас в Івано-Франківську такі ж черги на платний тест. "У Києві не менші черги", - писали в Українці в мережі.