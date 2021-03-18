Астрологи назвали найпідступніших свекрухи серед знаків Зодіаку

Всього фахівці виділили трьох представників зодіакального кола, які можуть стати проблемою для невістки volkovysk.by.

Рак

Для жінок, народжених під цим сузір'ям характерно бачити в своєму синові "золото«, яке не може потрапити в»аби які руки". Часом, занадто пильна увага до особистого життя сина може закінчитися неприємно для невістки. Сверкови-Раки досить пильно оцінюють хазяйновитість дружини чоловіка і її турботу про нього.

Овен

Авторитарність і категоричність - ці дві якості ідеально описую свекрух-Овнів. Вони не бояться висловити все в очі, не думаючи про наслідки. Такі цілком здатні зруйнувати сім'ю сина, адже свекрухи-Овни завжди мають рацію за визначенням. Невістці буде марно вступати з такою особливою в будь-який спір. Навіть найідеальніші не можуть ужитися під одним дахом з такою жінкою.

Скорпіон

У відносинах з невісткою свекруха не будуть свою образу висловлювати в очі. Вона стане мовчки дутися, ображатися, таїти в собі злобу. Свекруха-Скорпіон, що живе в одному будинку з молодими, це справжнє пекло для подружжя.





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