Український музикант і чоловік співачки Наді Дорофєєвої Володимир Дантес показав свій новий стильний образ і розповів про підготовку до зйомок кліпу

Як повідомляє Politeka.net, артист поділився новим постом на своїй сторінці в Instagram. У ньому Дантес розповів, як важко працює музикант і його команда над створенням пісень і кліпів.

"Це величезна праця великої команди, доба без сну, чіткі склейки, підбір образів, стилісти і гримери, Монтажери, кольорокор, запис треку, Аранжування, зведення музики і багато-багато чого, навіть складно уявити, що пісня і відео довжиною 2 хвилини 49 секунд може містити в собі стільки роботи", - розповів співак.

Окрему подяку він висловив своїй дружині, яка цього разу також знялася у нього в кліпі.

"Окремий уклін і вічна любов моїй Наді, яка найперша повірила в трек і віддала будинок на розтерзання і знялася у мене", - зворушливо написав Дантес.

Артист також показав фотографії з двома образами з нового кліпу. На одній з них він позує в стильній блідо-рожевій сорочці з оригінальним квітковим принтом. Сорочка застібається дуже низько, завдяки чому глядачі змогли побачити оголені груди співака з великим татуюванням.

Шанувальники Дантеса тут же відреагували на його пост.

"Стильовий", "Боже мій Вова", "було цікаво і дуже весело", "Ойойой стиляга", "той момент коли не Дантес чоловік Наді, а Надя стала дружиною Дантеса. Реально хіт за хітом!", "Квест Пістолс на мінімалках", "Стас Михайлов відпочиває", - пишуть люди.

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