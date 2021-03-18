Українська прима-балерина і суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар показала романтичний образ в халатику і зізналася в коханні одному з українських міст

Танцівниця, яка днями відвідала Львів, не змогла приховати своїх почуттів до цього міста. Вона поділилася емоціями в новому пості на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

"Поїздки до Львова ніколи не залишають нас байдужими...Ми цілком насолодилися містом! Проте головною визначною пам'яткою цих двох днів стали гості наших виступів, які подарували нам незабутні емоції! Львів, спасибі за душевний прийом! Вже сумую", - написала Кухар.

Цей пост вона супроводила кадрами, по всій видимості зробленими в номері готелю. На них балерина зручно влаштувалася в кріслі, а перед нею стоїть ваза з букетами яскравих кольорів.

З одягу на Кухар - тільки білий халатик, який залишає її ніжки відкритими. Балерина задумливо дивиться в сторону і мило посміхається.

Її шанувальники тут же почали залишати коментарі під постом.

"Ми тільки звідти приїхали. бачили в оперному театрі ваші афіші але вже в той день їхали! Львів незрівнянний однозначно!", "Красуня", "спасибі за чудові емоції від вашого виступу, ви богиня", "дівчинка ніжність", "навіть в халатику, без шикарних нарядів, Ви мила красуня", - пишуть люди.

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