Сьогодні, 19 березня, свій 91-й день народження святкує геніальна українська поетеса Ліна Костенко



Письменницю небезпідставно вважають генієм слова, залізною жінкою і живою легендою, а її творчість є невичерпним джерелом мудрості для мільйонів громадян.

Її твори - "Берестечко"," Маруся Чурай" перекладені багатьма мовами світу, а за останнє вона отримала Шевченківську премію.

17 березня 2021 року Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики підтримав ініціативу номінувати Ліну Костенко на Нобелівську премію з літератури в 2022 році.

Костенко народилася 19 березня 1930 року в радянські часи активно брала участь у дисидентському русі, за що була надовго виключена з літературного процесу.

У 2005 році поетеса навідріз відмовилася приймати звання Героя України, сказала, що поетам для спілкування з народом потрібно тільки слово.

"Ніякі брязкальця я не візьму!",- твердо відрізала вона.

Нагадаємо, що Українська книга викликала фурор у США:»те, чим ми живемо, те, заради чого вмираємо".

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