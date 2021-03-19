Українська співачка Анастасія Приходько встала на захист представниці від Росії на Євробачення



Як передає Politeka.net, відповідний пост виконавиця опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Річ у тому, що російський продюсер Йосип Пригожин розкритикував пісню "Russian woman", з якою Маніжа поїде на конкурс від РФ. За його словами, він її "не зрозумів".

"Коли Пригожин розповідає і звинувачує мене в "расизмі" я сміюся, ну чесне слово смішно! Боюся уявити що він придумає в 2022... Цього року у нього версія що "я проти євреїв"!",- зазначила Анастасія.

За її словами, зараз з виконавицею родом з Таджикистану відбувається те ж, що і з нею у 2009 році.



"Вона з Таджикистану, що за пісня, чому вона представляє Росію і так далі... Свого часу я слухала те ж саме, пісня двома мовами, причому тут український приспів, вона ж українка! І більше всіх на цю тему смердів тоді саме жабоподібний Пригожин! Звинувачуючи мене в расизмі, сам то є расистом! Бо всіляко показував неповагу до мого національного походження", - згадала співачка.

"Так що я бажаю знайти людину яка тебе підтримає в цей не легкий для тебе період", - підсумувала Приходько.

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