Український телеведучий і шоумен Володимир Остапчук поділився милим фото з сином

У Володимира Остапчука в шлюбі з Оленою Войченко народилися двоє дітей - дочка Емілія (2013 р. н.) і син Еван-Олександр (2018 р. н.), передає Politeka.net. Минулого року пара розійшлася зі скандалом, обмінюючись "люб'язностями" через ЗМІ.

Зокрема, Остапчук звинувачував колишню в тому, що та не давала бачитися з дітьми. Пізніше екс-подружжя, мабуть, прийшло до консенсусу, адже на сторінці телеведучого раз у раз з'являються фото з малюками.

Так, в одному з останніх постів в Instagram Володимир опублікував фото з сином. Шоумен взяв на руки маленького Евана-Олександра. У обох були схожі зачіски й широкі посмішки.

"Улюблений син. Тобі сьогодні 3, цілих три роки.

Ти мій принц, моя гордість і моя безумовна любов.

Я завжди буду поруч і завжди буду тебе любити.

Твій тата ❤️", - написав телеведучий.

За дві години публікація зібрала понад 10 тисяч лайків і багато коментарів:

"Синуля🌸 🌷 🤍", " татів син! Такий же позитивний і красивий!😍 ", "❤️з іменинником! здоров'я і щастя!!!", «Вова, у вас чарівний хлопчик, Аня всі вуха продзижчала який» холосій " як цілує її в носик)))приносить тапочки 😂 🔥 🔥 з днем народження його ,нехай буде щасливий і нехай ангели хранителя його оберігають🙏 🙏 🙏", "шкода , що сім'я не разом", " такий гарний весь в пару ❤ ️ 🙂 ви відмінний тато))", " Еван! Поздоровляю! Бажаю рости здоровим і щасливим! ❤️❤️".

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