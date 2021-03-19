Український телеведучий і шоумен Володимир Остапчук поділився милим фото з сином
У Володимира Остапчука в шлюбі з Оленою Войченко народилися двоє дітей - дочка Емілія (2013 р. н.) і син Еван-Олександр (2018 р. н.), передає Politeka.net. Минулого року пара розійшлася зі скандалом, обмінюючись "люб'язностями" через ЗМІ.
Зокрема, Остапчук звинувачував колишню в тому, що та не давала бачитися з дітьми. Пізніше екс-подружжя, мабуть, прийшло до консенсусу, адже на сторінці телеведучого раз у раз з'являються фото з малюками.
Так, в одному з останніх постів в Instagram Володимир опублікував фото з сином. Шоумен взяв на руки маленького Евана-Олександра. У обох були схожі зачіски й широкі посмішки.
"Улюблений син. Тобі сьогодні 3, цілих три роки.
Задоволена Лорак після відпочинку в Стамбулі спантеличила "новим" обличчям: "Які губи..."
Обірвалося життя зірки культового серіалу, ним захоплювалися мільйони: подробиці трагедії
Підопічна Потапа Андраде зважилася на зізнання про стосунки з Ломакіним: "Мені довелося…"
"Стояв біля труни дитини": під час прощання Машенькою Борисовою стався дивний інцидент
Куди зникають зірки "Голосу країни", переможець розкрив гірку правду: "Все це пов'язано з..."
Ти мій принц, моя гордість і моя безумовна любов.
Я завжди буду поруч і завжди буду тебе любити.
Твій тата ❤️", - написав телеведучий.
За дві години публікація зібрала понад 10 тисяч лайків і багато коментарів:
"Синуля🌸 🌷 🤍", " татів син! Такий же позитивний і красивий!😍 ", "❤️з іменинником! здоров'я і щастя!!!", «Вова, у вас чарівний хлопчик, Аня всі вуха продзижчала який» холосій " як цілує її в носик)))приносить тапочки 😂 🔥 🔥 з днем народження його ,нехай буде щасливий і нехай ангели хранителя його оберігають🙏 🙏 🙏", "шкода , що сім'я не разом", " такий гарний весь в пару ❤ ️ 🙂 ви відмінний тато))", " Еван! Поздоровляю! Бажаю рости здоровим і щасливим! ❤️❤️".
Нагадаємо, ведучий шоу" Маска "Остапчук з опухлим і перекошеним обличчям розповів, що з ним сталося:" Вова, це капець"
Як повідомляла Politeka, грайлива дружина Остапчука посвітила апетитними формами в топі без білизни: "час змін…»
Також Politeka писала, що скандальний Остапчук покаявся перед українцями, незграбно попросивши вибачення: "Ну, як би…"