Епатажна Оля Полякова збентежила розпусною поведінкою
Як передає Politeka.net, 37-річна зірка опублікувала нове відео в своєму TikTok, яким спантеличила публіку (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
Так, Полякова з'явилася в кадрі в маленькій чорній сукні й на підборах. Суперблондинка спочатку продефілювала по вузькому коридору, а потім розвернулася боком і присіла навпочіпки, широко розставивши ніжки. Остаточно втративши сором, Оля привела в замішання непристойними рухам стегнами вперед і назад. При цьому серцеїдка млосно дивилася в камеру.
Це видовище супроводжувала "скрипуча" музика, що натякала на те, що співачка ніби заіржавіла.
"Я тихо йшла йшла йшла🤫 😂", - підписала кадри Полякова.
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Користувачі з ентузіазмом обговорили побачене:
"Що??? Навіщо?"; "Не на той сайт"; "Поскрипуємо трохи"; "треба ремонтувати"; "Ахахаха, найкраща"; "треба б змастити"; "Оля круто"; "молода, щоб так скрипіти"; "не потрібно було розвертатися"; "жердини не вистачає"; "Оля ти шикарна, кращі ноги країни!"; "А передком, слабо".
Раніше ми розповідали, Полякова прийшла в захват від пародії Євгена Сморигіна з "Дизель Шоу". Останній в образі 94-річної британської королеви Єлизавета II змусив свою свиту танцювати, і не просто так, а під пісню Полякової "Королева ночі". Натовп, як міг, повторював фірмові рухи Олі, але виглядало це все дуже забавно.
Нагадаємо, безбашенна Оля Полякова налякала новим обличчям, переборщивши з епатажем: "Мяу!"