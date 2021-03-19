В результаті третьої хвилі коронавірусу, що захлеснула Україну, будуть вживатися заходи, щоб стримати епідемію
Так, Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов провів брифінг 19 березня, прокоментувавши ситуацію з можливим оголошенням тотального локдауну в країні.
За його словами, найближчим часом має відбутися засідання РНБО з питання жорсткого карантину.
"У нас дійсно дуже складна ситуація, - заявив Данилов. - Але я звертаю увагу, що апарат РНБО змушений звертатися безпосередньо до органів місцевого самоврядування, які приймають всі рішення. Цього тижня почали всім відправляти інформаційні листи. Є зворотній зв'язок, місцеві органи самоврядування починають включатися в цю роботу, проводять засідання..."
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Нагадаємо, Київ потрапив в "червону" зону і з 20 березня в столиці вводять жорсткий карантин терміном на три тижні.
Так, під час локдауну будуть заборонені: робота закладів культури, торгово-розважальних центрів, проведення релігійних богослужінь та масових заходів.
Крім того, заклади громадського харчування працюватимуть виключно на винос, Перукарні, салони краси працюватимуть за попереднім записом, школи після канікул будуть на дистанційному навчанні.
Громадський транспорт буде працювати як і раніше, але із суворим дотриманням всіх карантинних обмежень.
Нагадаємо, Київ на порозі локдауну: Динаміка вірусу не йде на спад, підтвердилося більше тисячі нових випадків