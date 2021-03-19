В результаті третьої хвилі коронавірусу, що захлеснула Україну, будуть вживатися заходи, щоб стримати епідемію

Так, Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов провів брифінг 19 березня, прокоментувавши ситуацію з можливим оголошенням тотального локдауну в країні.

За його словами, найближчим часом має відбутися засідання РНБО з питання жорсткого карантину.

"У нас дійсно дуже складна ситуація, - заявив Данилов. - Але я звертаю увагу, що апарат РНБО змушений звертатися безпосередньо до органів місцевого самоврядування, які приймають всі рішення. Цього тижня почали всім відправляти інформаційні листи. Є зворотній зв'язок, місцеві органи самоврядування починають включатися в цю роботу, проводять засідання..."



Нагадаємо, Київ потрапив в "червону" зону і з 20 березня в столиці вводять жорсткий карантин терміном на три тижні.

Так, під час локдауну будуть заборонені: робота закладів культури, торгово-розважальних центрів, проведення релігійних богослужінь та масових заходів.