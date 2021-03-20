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Кабінет міністрів може скасувати перехід на літній час в Україні



Про це повідомила народний депутат Роксолана Підласа, в коментарі "Інтерфаксу".



За її словами, якщо у Верховній Раді не знайдеться потрібна кількість голосів і часу для прийняття документа, то це можуть зробити в Кабміні.

"Автори законопроекту, наскільки мені відомо, мають намір запропонувати уряду такий варіант розвитку подій", - пояснила Підласа.

Нардеп підкреслила, що законопроект про сезонний перехід часу в Україні потребуватиме двотижневого доопрацювання. Тому розгляд його відбудеться вже після 28 березня.

Нагадаємо, законопроект був прийнятий у першому читанні 3 березня, а 18 березня Комітет з питань економічного розвитку офіційно порекомендував Верховній Раді остаточно скасувати переведення годинників в Україні на літній час.

Тепер народні депутати повинні у другому читанні остаточно прийняти законопроект № 4201 про скасування переведення годинників в Україні, але часу, щоб це зробити залишилося вже зовсім мало.





Нагадаємо, вперше Україна почала перекладати час на годину вперед влітку 1981 року разом з іншими республіками СРСР. У 2011 році перехід на зимовий час скасували, але населенню країни це не сподобалося і рішення відкликали.

Нагадаємо, про скасування переведення годинників в Україні: у Раді прийняли історичне рішення, подробиці.

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