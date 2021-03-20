Карпати "завалило" снігом, а температура повітря впала до 11 градусів морозу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "РБК-Україна".

Так, в українських Карпатах снігопад накрив гори товстим шаром "білого покривала", а на одній з найвищих вершин - на горі Піп Іван, що знаходитья на кордоні Івано-Франківської та Закарпатської областей - шар снігового покриву сягає цілих 20 сантиметрів.

Відео хуртовини у суботу, 20 березня, опублікував у соцмережі місцевий мешканець Василь Фицак. Щоб подивитись кадри, доскрольте новину до кінця.

Зазначається, що сніг продовжує падати ще з учорашнього дня, 19 березня.

"За минулу добу приріст снігового покриву 15-20 см", - йдеться у підписі до відео.

Також зазначається, що на Чорногірському гірському пошуково-рятувальному посту повідомляють, що вранці на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря склала 11 градусів нижче нуля.

Крім того, видимість у цій місцевості обмежена до 30 метрів.

Слід зазначити, що висота масиву Чорна гора досягає 2028 метрів. Як правило, зима затримується тут часто і надовго.

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