Знаменита українська телеведуча Леся Нікітюк розповіла про ідеальне місце для медового місяця і заінтригувала новиною про пропозицію руки і серця

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Лесі у соцмережі.

Так, в акаунті Нікітюк з'явились фото, на яких вона позує у готелі в купальнику, пляжному халатику та сонцезахисних окулярах.

"@rixospremiummagawish прекрасне місце для медового місяця, особливо після того як мені зробили пропозицію вийти заміж на "1+1". Як думаєте, що за мужчина? Хто він?" - запитала Леся у фоловерів.

У коментарях фоловери Лесі кинулись висувати свої версії щодо "нареченого" телеведучої.

"Зібров", "А це ж хайп, так?", "Гарна", "Поплавський М.М.", "А папа каже... І навіть на весілля не запросила", "Можливо, це той сусід?", "Ваууу", "Мені здається, це новий розіграш, прям сильно награно. Не підходить він високій білявці", - пишуть у коментарях.

Як відомо, нещодавно після виступу Нікітюк на пародійному телешоу чекав приголомшливий сюрприз - зізнання в коханні і пропозиція руки і серця прямо на сцені на очах у глядачів і просто перед камерами.

Нагадаємо, що Решетник не стримався і видав все, що думає про "холостячку" Нікітюк: "знаючи Лесин характер...".

Як повідомляла Politeka, щаслива Нікітюк повернулася з Туреччини з "засосами" на ногах: "чим вище любов, тим нижче поцілунки".

Також Politeka писала, що Нікітюк хвалилася сідницями в джинсах з діркою на пікантному місці: "Шикарнючі ноги".