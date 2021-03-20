Знаменита українська телеведуча Леся Нікітюк розповіла про ідеальне місце для медового місяця і заінтригувала новиною про пропозицію руки і серця
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Лесі у соцмережі.
Так, в акаунті Нікітюк з'явились фото, на яких вона позує у готелі в купальнику, пляжному халатику та сонцезахисних окулярах.
"@rixospremiummagawish прекрасне місце для медового місяця, особливо після того як мені зробили пропозицію вийти заміж на "1+1". Як думаєте, що за мужчина? Хто він?" - запитала Леся у фоловерів.
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У коментарях фоловери Лесі кинулись висувати свої версії щодо "нареченого" телеведучої.
"Зібров", "А це ж хайп, так?", "Гарна", "Поплавський М.М.", "А папа каже... І навіть на весілля не запросила", "Можливо, це той сусід?", "Ваууу", "Мені здається, це новий розіграш, прям сильно награно. Не підходить він високій білявці", - пишуть у коментарях.
Як відомо, нещодавно після виступу Нікітюк на пародійному телешоу чекав приголомшливий сюрприз - зізнання в коханні і пропозиція руки і серця прямо на сцені на очах у глядачів і просто перед камерами.
Нагадаємо, що Решетник не стримався і видав все, що думає про "холостячку" Нікітюк: "знаючи Лесин характер...".
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