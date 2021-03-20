Український співак Олег Винник, який є тренером "Голосу країни" та детективом у шоу "Маска", заінтригував новинами про свіжий випуск
Як передає Politeka.net, в Instagram у зірки з'явилося фото з "Маски". Як відомо, Винник приєднався до детективів шоу після першого ефіру, де він ховався під маскою бика. На свіжому фото Олег традиційно позував в одязі чорних кольорів і улюбленій косусі.
Винник розкрив таємниці "Маски", зазначивши, що тепер всі учасники виступатимуть в одному ефірі.
«У 9-му випуску гіпершоу @maskaukrainetv з нами залишилася половина фантастичних героїв. Кожен з них починає розкриватися по-іншому. Не пропустіть виступи всіх масок в одному ефірі, буде цікаво», - підписав фото Винник, заінтригувавши шанувальників.
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У коментарях співакові залишили масу компліментів і відгуків про шоу.
"Буде дуже цікаво побачити, хто ж сьогодні зніме маску", "безмірно чекаємо! Ви, знову виглядаєте божественно. Ну і жабка, як на мене, це Женя", "дуже чекаю, вже цікаво", "Красунчик, як же я тебе люблю", "чекаємо ефіру! Гарного вам настрою, Олег!",- пишуть користувачі Мережі.
Зазначимо, що останній рік для Олега Винника видався дуже плідним, він встиг взяти участь у трьох масштабних шоу на телебаченні.
Нагадаємо, що ефектний Винник у всьому чорному розбурхав "вовчиць", приголомшивши бойовою готовністю: "починаємо бої".
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