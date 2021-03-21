Відома українська актриса Ірина Сопонару, зірка "жіночого кварталу", поділилася найкращим чином з останніх зйомок

Не так давно молода артистка, що набирає популярність в соціальній мережі Instagram, поділилася особистими кадрами на сторінці. Дівчина показала, як старанно тренується в студії, займається йогою, а також розминається перед розтяжкою.

У новому ефірі ж перед концертом "жіночого кварталу" Лера не стала скромничати. Дівчина продемонструвала свої таланти у всій красі - просто задерла ногу вгору до самої голови, задираючи свій сценічний костюм з непристойним вирізом на стегні. Через те, що надіти під таке вбрання довелося досить незметное білизна, кадр вийшов досить відвертим.

Момент з піднятою ногою і задерлася нижньою частиною костюма, якраз і потрапив на камеру. Заради більшої інтриги Лері довелося зацензурити фото і прикрити оголені сідниці спеціальним смайликом.

Як можна помітити на фото, представленому на сторінці «кварталу», під час виступу Товстолес також відзначилася, а її форми привернули увагу до себе.

Також раніше зірка покзаала, як худне в залі заради ідеальної фігури. На фото Лера позувала в шортиках і ТОПі, стоячи перед дзеркалом в спортзалі. Образ Товстолес доповнила стильними кросівками, під які одягла шкарпетки білого кольору.

На другому фото Лера вже присідала, демонструючи ідеальні сідниці, так як розвернулася спиною. А на послежних кадрах Товстолес показала спільні заняття з молодою людиною.

"Круто як", "вогонь", "Люблю", " прогрес є!",- відзначили захоплені фанати.