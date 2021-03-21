Колишня солістка ВІА Гри і переможниця "Танців з зірками», Санта Дімопулос, показала, як виглядала вісім років тому

Красуня народилася 21 травня 1987 року в Києві в греко-ассирійсько-українській родині, повідомляє Politeka.net. Завдяки своїм батькам у зірки така неймовірна зовнішність.

У 2009 році Санта стала учасницею проекту "Фабрика Зірок-3", а у 2011 - стала солісткою популярного тріо "ВІА Гра". У 2012 році дівчина покинула колектив, але продовжила займатися творчістю.

Яскрава зовнішність і красива фігура притягують погляди мільйонів і така красуня ніколи не забудеться.

До слова, Санта - мама двох дітей, але цього не скажеш по її молодому і свіжому вигляду. Здається, час для неї зупинився. Такий висновок можна зробити, подивившись архівні фото знаменитості.

Так, зірка опублікувала в сторіс Instagram знімок, зроблений у 2013 році. На фото з подругами розкішна брюнетка позувала праворуч, вона підморгнула в камеру.

"Тут 2013 рік, і тут нам вже майже 10 років дружби!!!",- підписала кадр Санта.

Фото не зібрало багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіс немає такої можливості.

Зазначимо, вперше Санта Дімопулос стала мамою 29 жовтня 2008 року. Дівчина народила від українського шоумена Андрія Джеджули сина Даніеля.

Восени 2015 року артистка вийшла заміж за співвласника мережі спортивних клубів Ігоря Кучеренка. 14 вересня 2019 року народила дочку Софію, яку регулярно показує в мережі.

Нагадаємо, Санта Дімопулос з "Танців з зірками" подражнила ананасиками поруч з подружкою: гарячі кадри.

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