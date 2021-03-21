Тривалість світлового дня в Україні збільшиться за допомогою переведення годинників

Вже багато років ведуться суперечки про те, чи потрібно переводити годинник на літній або зимовий час. Поки в Україні не прийняли рішення про скасування, саме тому варто приготуватися до переведення стрілок.

Так, українці переводитимуть стрілки годинника на годину вперед в ніч з суботи на неділю - з 27 на 28 березня 2021 року о 03:00, пише РБК. В результаті час сну зменшитися на годину.

Варто відзначити, що на зимовий час стрілки годинника переводять назад в останні вихідні жовтня.

Практика переведення годинників прийшла в нашу країну з Великобританії. Метою таких маніпуляцій є економія електроенергії. Багато країн вже відмовилися від цієї практики, а в Україні всі спроби скасування не увінчалися успіхом.

Так, третього березня Верховна Рада в першому читанні прийняла законопроект, але 19-го - документ відправили на повторне друге читання.

Після першого голосування передбачалося, що час буде переведено в березні, а потім - в жовтні 2021-го годинник переведуть в останній раз, бо зимовий час є для нашого часового поясу природним.

Зазначимо, вчені світу говорять про велику шкоду, яку приносить переведення часу.

Так, німецькі вчені з Інституту медичної психології в Мюнхені встановили, що причиною негативних наслідків переведення годинників пов'язані з порушенням балансу між внутрішнім біологічним годинником людини і реальним часом. Тому люди в період адаптації іноді знаходяться в змішаних почуттях і відчуттях.

Нагадаємо, про скасування переведення годинників в Україні: у Раді прийняли історичне рішення, подробиці.

Як повідомляла Politeka, українцям повідомили важливі подробиці переходу на літній час в 2021 році.

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