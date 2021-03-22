Дочка української співачки Олі Полякової Маша показала себе в провокаційному образі



Як пише Politeka.net, Маша є "тією самою дочкою Полякової", що позначила у себе в Інстаграм. Молода красуня активно веде соціальні мережі і вже завоювала велику кількість шанувальників. 16-річна дівчина регулярно публікує фото зі звичайного життя, а часто і пікантні образи.

На фото Маша здалася в блузці, яку майже зняла, і темному купальнику. Полякова стояла перед дзеркалом, знімаючи себе на телефон. Красуня вигнула одну ніжку, демонструючи худе тіло, а образ доповнила стильними окулярами. Кадр вийшов досить цікавим, адже молода дівчина отримала ідеальні риси у спадок від мами. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай зірку засипають компліментами: "Я вважаю що потрібно фотографуватися, поки є молодість і красиве тіло".

Ми писали, що дочка відомої співачки Олі Полякової з'явилася на галасливій TikTok party і зізналася, чому ридала в свій день народження.

"У той день у мене були погані стосунки з хлопцем, я одна обідала в свій день народження, і у мами не виходило піти зі мною на шопінг, мені було дуже сумно", - зізналася дівчина.

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