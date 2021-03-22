Екс-солістка "НеАнгелів", що розпалися, Слава Камінська здивувала публіку сміливими кадрами

Як передає Politeka.net, 36-річна співачка опублікувала свіжі "сторіз" у себе в Instagram, на яких показала, як виглядає вранці без косметики.

Камінська одна з небагатьох зірок, хто може пожартувати над власною зовнішністю. Більш того, артистка відкрито розповідала про свої пластичні операції. Зокрема, дівчина вдавалася до допомоги хірургів, щоб позбутися жиру, за її словами, у "важкодоступних місцях". Також більше десяти років тому красуня робила собі ринопластику, змінивши трохи форму носа. Після цього, зізнавалася Слава, ніяких нових метаморфоз вона з собою більше не робила.

Так, раніше в Instagram Камінська вирішила сама розповісти про маніпуляції, щоб в Мережі не поширювалися чутки про її зовнішність. Як відомо, зірка була одружена з пластичним хірургом Едкаром Камінським, тому багато хто вважав, що вона буквально "не злазить" з операційного столу. Але Слава розвінчала міфи.

"Не обов'язково щось "різати", щоб змінити овал обличчя, підняти брови, змінити погляд і зробити його більш відкритим — досить ботулотоксину, - ділилася Камінська. - Прибрати носогубні складки, зробити більш виражені вилиці і губи — гіалуронка в допомогу. Не забувайте про безліч фільтрів, фотошоп і ракурс фото".



Також окремо Слава розповідала про ліпосакцію.

"Ви запитаєте навіщо? Щоб було менше жиру у важкодоступних місцях... Доктор знайшла жиру більш корисне застосування: повернула його в мене назад, тільки в те місце, де його якраз не вистачало. Здається, це називається "ліпофілінг"... Сис*ки "доношую старі"))) Нових імплантатів не намічається) Мене все влаштовує, навіть більш ніж, ось уже 13 років! ", - ділилася Камінська.

На нових кадрах, які зірка опублікувала в "сторіз", Слава довела, що задоволена собою, без тіні страху показавши, як виглядає ненафарбованою. Співачка позувала в червоному худі, з зібраним назад волоссям.

"Доброго ранку, всім хорошого дня!",- привітала вона публіку, показавши обличчя крупним планом.

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