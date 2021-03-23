Астролог Павло Глоба визначив знаки зодіаку, яким посміхнеться удача найближчим часом



За словами фахівця, серед щасливчиків з 22 по 28 березня виявляться чотири представники зодіакального кола, передає Slovofraza.

Рак

Астролог рекомендує народженим під цим сузір'ям приділяти максимальну увагу сім'ї і роботі. За словами Глоби, вам вдасться досягти успіху саме в цих сферах. Крім того, на думку астролога саме в цей період варто розрахуватися з усіма боргами.

Лев

У представників цього знака Зодіаку почнеться неймовірний час на любовному фронті. Самотні Леви нарешті відшукають свою другу половинку, а вже сімейним Глоба радить більше часу проводити разом. Також удача не обійде вас стороною і на роботі. Нові пропозиції можу значно поліпшити ваше фінансове становище.

Стрілець

Глоба запевняє, що з 22 по 28 березня Стрільцям варто більше проводити час на свіжому повітрі і не уникати нових знайомств. Настає дуже сприятливий час для відпустки, творчої роботи, далеких подорожей, прийняття важливих рішень.

Риби



Народженим під цим сузір'ям Глоба пророкує успіхи на роботі. За словами фахівця, для вас буде корисним буде як живе спілкування з друзями, так і спілкування в соціальних мережах. У той же час фахівець попереджає, що ви можете піддатися спокусі і зробити необдумані і дорогі покупки.

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