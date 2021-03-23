Співачка Настя Каменських рвонула до пальм і океану, не захотівши нудитися в карантинному Києві
Як передає Politeka.net, 33-річна зірка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому постала в хвилюючому образі.
Гаряча брюнетка позувала на тропічному пляжі в бікіні небесного відтінку, натягнувши трусики максимально вгору. Настя повернулася до камери найбільш ласим: так, щоб в кадр обов'язково потрапили пружні сідниці, припорошені пісочком.
В руках співачка тримала келих, скоріш за все, із шампанським. А волосся зірка прикрасила ніжною квіткою.
"Піднімаю келих за те, щоб кожна дівчинка в цьому році зробила собі таку ж фотку в купальнику на тлі пальм на якомусь красивому пляжі 💙 ставте 🥂 якщо згодні", - артистка здивувала тостом.
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Каменських, безумовно, й без алкоголю підняла градус. Публіка кинулася коментувати побачене:
"Амінь 🙏 🥰"
"Ох як згодна 🥂"
"Піднімаю келих за те щоб у кожного мужика така красива дівчина була"
"Ох вже ці ноги)❤ ️ ❤️❤ ️ вони дуже сексуальні)"
"🍾відкриваю за це пляшку"
"Або щоб кожен хлопчик в шортиках зміг дозволити привезти свою улюблену дівчинку на красивий пляж 😜"
"Хороша п*пка😍"
"*опу замазала👀"
"Навіщо труси натягувати до ліфчика?"
Раніше ми повідомляли, Настя сколихнула зухвалим образом, побешкетувавши з подружками на капоті авто.
"Альо! Не чіпай руками мій glitter! (з англ. - блискітки, блиск, ред.)", - підписала знімок Каменських.
Перевтілення зірки з ніжної панянки в брутальну дівчину не всі сприйняли із захопленням.
"І як цензура пропускає таку нісенітницю??? То у неї HUEVO, тепер знайшла Glitter. Це розумово відсталий Потап таке пише️️", - зазначив один з користувачів.
Нагадаємо, Настя Каменських після сімейного горя розпродає дорогі серцю речі: "запрошую...".
Як повідомляла Politeka, щаслива Каменських ніжно притулилася до Потапа:"Мімішність зашкалює".