Співачка Настя Каменських рвонула до пальм і океану, не захотівши нудитися в карантинному Києві

Як передає Politeka.net, 33-річна зірка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому постала в хвилюючому образі.

Гаряча брюнетка позувала на тропічному пляжі в бікіні небесного відтінку, натягнувши трусики максимально вгору. Настя повернулася до камери найбільш ласим: так, щоб в кадр обов'язково потрапили пружні сідниці, припорошені пісочком.

В руках співачка тримала келих, скоріш за все, із шампанським. А волосся зірка прикрасила ніжною квіткою.

"Піднімаю келих за те, щоб кожна дівчинка в цьому році зробила собі таку ж фотку в купальнику на тлі пальм на якомусь красивому пляжі 💙 ставте 🥂 якщо згодні", - артистка здивувала тостом.

Каменських, безумовно, й без алкоголю підняла градус. Публіка кинулася коментувати побачене:

"Амінь 🙏 🥰"

"Ох як згодна 🥂"

"Піднімаю келих за те щоб у кожного мужика така красива дівчина була"

"Ох вже ці ноги)❤ ️ ❤️❤ ️ вони дуже сексуальні)"

"🍾відкриваю за це пляшку"

"Або щоб кожен хлопчик в шортиках зміг дозволити привезти свою улюблену дівчинку на красивий пляж 😜"

"Хороша п*пка😍"

"*опу замазала👀"

"Навіщо труси натягувати до ліфчика?"

Раніше ми повідомляли, Настя сколихнула зухвалим образом, побешкетувавши з подружками на капоті авто.

"Альо! Не чіпай руками мій glitter! (з англ. - блискітки, блиск, ред.)", - підписала знімок Каменських.

Перевтілення зірки з ніжної панянки в брутальну дівчину не всі сприйняли із захопленням.

"І як цензура пропускає таку нісенітницю??? То у неї HUEVO, тепер знайшла Glitter. Це розумово відсталий Потап таке пише️️", - зазначив один з користувачів.

Нагадаємо, Настя Каменських після сімейного горя розпродає дорогі серцю речі: "запрошую...".

Як повідомляла Politeka, щаслива Каменських ніжно притулилася до Потапа:"Мімішність зашкалює".