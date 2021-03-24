Українська співачка Ксенія Попова, зірка "Х-Фактора", яка потрапила до складу нової "ВІА Гри", вразила стильним образом

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram ефектна блондинка з популярного жіночого колективу опублікувала серію фото, на яких позувала в чорному брючному костюмі. Варто відзначити, що блондинкам до лиця чорний колір, а неймовірній Ксенії він пасує ще більше.

Попова відчинила піджак, показавши, що ховає під ним. Співачка була одягнена в мініатюрний топ, який підкреслив її апетитний бюст і тонку талію. Варто відзначити, що від фото віяло неймовірною жіночою енергетикою. Судячи з усього, саме ця енергія зачепила продюсера "ВІА Гри" Костянтина Меладзе, який покликав дівчину зайняти місце в оновленому колективі.

"Ксю, ти красуня», «Милашка», «найкраща», «як завжди вогонь», «ти неймовірна дівчина», «взагалі не схожа на себе тут», "красуня, справжня ВІА Гра", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Ксенія родом з Кривого Рогу. Вона пройшла кастинг "Х-фактора" і навіть потрапила в прямі ефіри, але у фінал пройти не змогла. Втім, це не завадило дівчині побудувати успішну кар'єру. Її шлях у шоу-бізнесі тільки починається.

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