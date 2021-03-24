Українська співачка Ксенія Попова, зірка "Х-Фактора", яка потрапила до складу нової "ВІА Гри", вразила стильним образом
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram ефектна блондинка з популярного жіночого колективу опублікувала серію фото, на яких позувала в чорному брючному костюмі. Варто відзначити, що блондинкам до лиця чорний колір, а неймовірній Ксенії він пасує ще більше.
Попова відчинила піджак, показавши, що ховає під ним. Співачка була одягнена в мініатюрний топ, який підкреслив її апетитний бюст і тонку талію. Варто відзначити, що від фото віяло неймовірною жіночою енергетикою. Судячи з усього, саме ця енергія зачепила продюсера "ВІА Гри" Костянтина Меладзе, який покликав дівчину зайняти місце в оновленому колективі.
"Ксю, ти красуня», «Милашка», «найкраща», «як завжди вогонь», «ти неймовірна дівчина», «взагалі не схожа на себе тут», "красуня, справжня ВІА Гра", - пишуть користувачі Мережі.
Галкін ошелешив звісткою, що їде від Пугачової і дітей, що сталося: "У такому вигляді?"
Нестриманий Данилко знайшов собі наречену, Каменських з Поляковою приревнували: "Андрію, вона завагітніла!"
Андрій Данилко видав ім'я красуні, яка ховається в костюмі Місяця: "Знаєш що..."
Уїдлива Нікітюк присоромила Білик на курорті в Єгипті: "Типу, що Іра, мені після вас..."
27-річна королева краси раптово померла за кордоном, лікарі не встигли: "Молила про допомогу"
Як відомо, Ксенія родом з Кривого Рогу. Вона пройшла кастинг "Х-фактора" і навіть потрапила в прямі ефіри, але у фінал пройти не змогла. Втім, це не завадило дівчині побудувати успішну кар'єру. Її шлях у шоу-бізнесі тільки починається.
Нагадаємо, що зірка "Х-Фактора" і нової "ВІА Гри" перетворилася на фатальну красуню, заманивши в кайдани ночі: "Хуліганка".
Як повідомляла Politeka, зірка "Х-Фактора" і нової "ВІА Гри" побалувала виглядом своїх принад крупним планом:"дуже гаряче".
Також Politeka писала, що зірка "Х-Фактора" і нової "ВІА Гри" в міні-сукні закинула ніжку за ніжку, розбурхуючи фантазію:"Леді".