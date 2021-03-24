У Херсоні люди помітили псевдо-феельдшера, який пропонує людям свою допомогу
Як передає Politeka.net, тривогу забила місцева мешканка, яка і опублікувала відео (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)
Жінка зазначила, що він робить уколи і роздає таблетки, а підходить до дітей і хворих людей.
"Нещодавно він, за словами очевидців, зробив укол кішці і та відійшла в інший світ. На жаль, я не змогла дозняти весь процес, але можу Вам повідомити що цей підліток зробив укол людині!",- поділилася жінка.
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За її словами, хлопця також бачили і у формі поліцейського.
"Ще стверджував, що він коли анальгін і димедрол! Звідки у нього ці ліки, адже вони відпускаються тільки за рецептом! Хочу попередити всіх батьків, щоб не відпускали дітей грати самих, а батьків якщо вони звичайно читають це, попросити, щоб дивилися за своїм фельдшером! Не інакше як буде катастрофа!" ,- підсумувала жінка.
Судячи з коментарів під постом, хлопець страждає від психічних розладів і це вже не перший раз, коли його ловлять за подібними заняттями.
"Дівчина зняла - правильно зробила!!! Попередила хоч, жах якийсь", " розумію, що хлопчисько хворий (співчуваю), але восени з пожежним зловили його з одним при підпалі очерету. Пожежники провели бесіду і сказали, що вже робили це не одноразово. Батькам потрібно звернути увагу!!! Патруль на нього теж звертає уваги, проводять бесіду", " восени пропонував зробити укол від коронавірусу. Був посланий подалі", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, на Одещині чоловіка знайшли з проломленою головою в будинку, деталі трагедії.