У Херсоні люди помітили псевдо-феельдшера, який пропонує людям свою допомогу

Як передає Politeka.net, тривогу забила місцева мешканка, яка і опублікувала відео (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

Жінка зазначила, що він робить уколи і роздає таблетки, а підходить до дітей і хворих людей.

"Нещодавно він, за словами очевидців, зробив укол кішці і та відійшла в інший світ. На жаль, я не змогла дозняти весь процес, але можу Вам повідомити що цей підліток зробив укол людині!",- поділилася жінка.

За її словами, хлопця також бачили і у формі поліцейського.

"Ще стверджував, що він коли анальгін і димедрол! Звідки у нього ці ліки, адже вони відпускаються тільки за рецептом! Хочу попередити всіх батьків, щоб не відпускали дітей грати самих, а батьків якщо вони звичайно читають це, попросити, щоб дивилися за своїм фельдшером! Не інакше як буде катастрофа!" ,- підсумувала жінка.

Судячи з коментарів під постом, хлопець страждає від психічних розладів і це вже не перший раз, коли його ловлять за подібними заняттями.

"Дівчина зняла - правильно зробила!!! Попередила хоч, жах якийсь", " розумію, що хлопчисько хворий (співчуваю), але восени з пожежним зловили його з одним при підпалі очерету. Пожежники провели бесіду і сказали, що вже робили це не одноразово. Батькам потрібно звернути увагу!!! Патруль на нього теж звертає уваги, проводять бесіду", " восени пропонував зробити укол від коронавірусу. Був посланий подалі", - йдеться в повідомленні.