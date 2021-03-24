Граничної ціни газу по 6,99 грн за кубометр більше небуде в Україні з 1 квітня

У Міненерго очікують, що завершення дії обмеження ціни не спричинить збільшення тарифів на газ. За даними відомства, вартість у річних контрактах для споживачів не перевищуватиме діючу ціну 6,99 грн/куб.

Однак, що станеться насправді, поки не відомо, адже газзбути ще не почали публікувати ціни на квітень. За законом вони повинні оприлюднити вартість газу не пізніше ніж за 5 днів до початку місяця, якщо ціна на наступний місяць буде відрізнятися від попередньої.

При цьому експерти відзначають, що такого дешевого газу, як минулого року, не буде. Аномально тепла минула зима і початок загальносвітового карантину обвалили ціни на паливо, пише КП.

Більше того, річні тарифи затверджуватимуть виходячи з цін на газ Цієї весни, а вони можуть виявитися вищими за ті, що будуть влітку.

Відзначимо також, Уряд хоче встановити річний тариф, за умовами якого споживач зможе платити фіксовану ціну за газ протягом цілого року. Це має допомогти уникнути коливання ціни на газ для населення.

"Поки в Кабміні не можуть визначитися, як розрахувати річну ціну на газ для народу, біржові новини не вселяють оптимізму... Так, у другій половині березня на українському ринку відновилося зростання цін на природний газ, що пов'язано з підвищенням котирувань на європейських хабах. На початку минулого тижня ціни на ресурс квітня в Україні коливалися від 7300 до 7900 грн/тис.куб. м. все ще зберігався високий попит на березневий ресурс, що було пов'язано з температурою повітря, яка була значно нижче сезонних норм для Березня. Це утримувало ціни на досить високому рівні", - говорить енергетичний експерт Дмитро Марунич.

Так, "Нафтогаз" поверне річний тариф на газ з 1 травня 2021 року.

Вартість кубометра оголосять до 25 квітня, а всіх споживачів переведуть "за замовчуванням".

Про це йдеться в заяві компанії, опублікованій на офіційному сайті.

Повідомляється, що зараз завершується робота над новими пропозиціями для сімей, вони будуть доступні з початку травня.

Варто відзначити, що кожен споживач зможе змінювати річний тарифний план протягом року на щомісячний, а також вибрати послуги будь – якого іншого постачальника газу.

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