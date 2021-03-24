На цей час в "червоній" зоні в Україні знаходиться вісім областей, але не виключено, що ситуація зміниться

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данилов повідомив, що можливе введення нового локдауну по всій Україні. Про це він розповів в інтерв'ю BBC News Україна.

Як зазначається, посилення карантинних заходів залежить від того, чи погіршиться ситуація з коронавірусом найближчим часом.

Незабаром РНБО має зібратися на спецзасідання з цього приводу.

За словами Данилова, кожна громада, дотримуючись закону, повинна самостійно приймати рішення про посилення заходів або закриття.

Повна заборона на перетин областей - це виняток, однак якщо події будуть розвиватися за негативним сценарієм, то не виключено й закриття кордонів цілої країни.

Зазначимо, раніше у МОЗ заявили, що введення локдауну в Україні можливе тільки, якщо буде існувати загроза системі охорони здоров'я.

Зараз в "червоній" зоні знаходяться Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Одеська, Сумська та Чернівецька області.

У цих регіонах тепер заборонено знаходиться в громадських місцях без захисної маски. Порушникам загрожує штраф.

До слова, заступник міського голови Києва Володимир Бондаренко розповів, що лікарні столиці, перепрофільовані під надання допомоги хворим з COVID-19, заповнені на 100%, і тепер резервні ліжка розміщують в коридорах медустанов.

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