В Україні за минулу добу було побито відразу два антирекорди пов'язаних з коронавірусом

Як передає Politeka.net, про це свідчать дані опубліковані на сайті "Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу".



Так, за 24 березня було підтверджено 16 669 нових випадків зараження вірусом, що є рекордом з початку пандемії.

Як повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, серед них захворіло 786 дітей та 446 медпрацівників

Також невтішна статистика і в смертності від ковіду: за минулу добу хвороба забрала життя 362 українців.

Варто відзначити, що число летальних випадків на 24 березня склало 342 пацієнти, а 23 числа коронавірус забрав життя 333 осіб.



Нагадаємо, в Україні 8 областей і столиця потрапили в "червону" зону за показниками поширення коронавірусу. 10 регіонів залишаються в "помаранчевій", і тільки Херсонська область залишається в "жовтій" зоні карантину.



Нагадаємо, Китайський вірус погубив сім'ю українського депутата, двоє дітей залишилися сиротами.

Як повідомляла Politeka, закупівля вакцини від вірусу може стати запізнілою, лікар попередив.

Також Politeka писала, що заражених українців стало менше: лікар назвала причину і розкрила, що буде далі.