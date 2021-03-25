В Одесі відмовилися продавати маску чоловікові, який був без маски
Як передає Politeka.net, відповідне відео з'явилося в мережі (щоб подивитися - доскрольте сторінку до кінця)
Конфуз стався в одній з аптек міста.
"Відмовляєтеся? В аптеці? Без маски? А маску де взяти?",- каже чоловік на опублікованих кадрах.
У своє виправдання, працівниця аптеки послалася на закон, згідно з яким за обслуговування клієнтів без дотримання масочного режиму підприємство можуть оштрафувати.
Галкін ошелешив звісткою, що їде від Пугачової і дітей, що сталося: "У такому вигляді?"
Каменських повідала, який Потап у ліжку, з таким не поспиш: "Мій Льошка так…"
Нестриманий Данилко знайшов собі наречену, Каменських з Поляковою приревнували: "Андрію, вона завагітніла!"
Дружина-красуня продюсера "Квартал 95" ефектно задерла ніжки, розганяючи нудьгу: "Пропоную надихатися..."
71-річна Пугачова похизувалася ніжками в молодіжній сукні перед Галкіним: "35, не більше"
"Без маски не обслуговую", - заявила дівчина.
Варто відзначити, що людям без масок, які проживають в регіонах" червоних " карантинних регіонах, патрульні спочатку повинні зробити зауваження.
Якщо реакції на попередження не послідує, то порушнику загрожує штраф розміром в 170 гривень, а протокол поліцейський може скласти прямо на місці.
Порушення масочного режиму в громадському транспорті тепер карається штрафом в 17000 гривень.
Варто зазначити, що за 2020 рік українські суди розглянули 44 397 справ про порушення правил карантину, на 3 282 осіб наклали штраф.
Нагадаємо, що до одеситів екстрено звернулися через ситуацію з вірусом: "вже сьогодні не вистачає медиків"
А ще Politeka писала, що заражених більше тисячі: як зараз йдуть справи з COVID-19 в" червоній " Одеській області
Також Politeka повідомляла, що у МОЗ назвали ймовірну причину трагедії з військовою, яка зробила щеплення від вірусу: "у неї були..."