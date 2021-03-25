Хто ж правий у такій ситуації?

В Одесі відмовилися продавати маску чоловікові, який був без маски

Як передає Politeka.net, відповідне відео з'явилося в мережі (щоб подивитися - доскрольте сторінку до кінця)

Конфуз стався в одній з аптек міста.

"Відмовляєтеся? В аптеці? Без маски? А маску де взяти?",- каже чоловік на опублікованих кадрах.

У своє виправдання, працівниця аптеки послалася на закон, згідно з яким за обслуговування клієнтів без дотримання масочного режиму підприємство можуть оштрафувати.

"Без маски не обслуговую", - заявила дівчина.

Варто відзначити, що людям без масок, які проживають в регіонах" червоних " карантинних регіонах, патрульні спочатку повинні зробити зауваження.

Якщо реакції на попередження не послідує, то порушнику загрожує штраф розміром в 170 гривень, а протокол поліцейський може скласти прямо на місці.

Порушення масочного режиму в громадському транспорті тепер карається штрафом в 17000 гривень.

Варто зазначити, що за 2020 рік українські суди розглянули 44 397 справ про порушення правил карантину, на 3 282 осіб наклали штраф.

Нагадаємо, що до одеситів екстрено звернулися через ситуацію з вірусом: "вже сьогодні не вистачає медиків"

А ще Politeka писала, що заражених більше тисячі: як зараз йдуть справи з COVID-19 в" червоній " Одеській області

Також Politeka повідомляла, що у МОЗ назвали ймовірну причину трагедії з військовою, яка зробила щеплення від вірусу: "у неї були..."





