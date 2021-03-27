Телеведуча Леся Нікітюк пожартувала і вляпалася в скандал, українці спантеличені поведінкою зірки

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська телеведуча Леся Нікітюк, яка славиться своїм відмінним почуттям гумору і уродженою харизмою, часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. Зараз красуня відпочиває в Єгипті, звідки виклала кумедне відео, на якому її можна побачити в ролі зухвалого екскурсовода. Однак у коментарях до публікації телезірки розгорівся скандал через її жарт.

У ролику Леся в якості екскурсовода привезла туристів на автобусі показати місцеві визначні пам'ятки Хургади. Однак, у своїй ролі телеведуча звертається до тих, хто приїхав на екскурсію, вельми зухвало і гордовито, весь час вимагаючи грошей. У підписі до відео Нікітюк запитала: "Поїхали б зі мною на екскурсію?". Звичайно ж шанувальники почали активно обговорювати нову публікацію зірки, однак, під відео розгорівся навіть скандал.

Річ у тому, що одна з користувачок написала: "Де можна записатися на екскурсію?". На це Леся їй по-хамськи, але явно жартома відповіла: "У тебе грошей немає, дівчинко". Такий випав Никитюк дуже не сподобався користувачам, і вони почали висловлювати свою думку. І якщо одні вирішили, що це жарт, а телеведуча насправді знайома з дівчиною, якій нахамила, то інші засуджують такий коментар зірки.

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