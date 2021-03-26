Українська медсестра розповіла, скільки отримує працюючи в ковідному відділенні лікарні

Слова працівниці Сумської клінічної лікарні Юлії Вітовської передає "Обозреватель".

Жінка зазначила, що до січня у всіх медпрацівників були додаткові виплати, але тепер все змінилося.

"Це була серйозна допомога для нас, тих, хто не працює в коронавірусних відділеннях. Тепер ми залишилися на голому окладі. За січень я отримала 4 700 грн, за лютий 4 500. І як можна вижити на ці гроші?"- дивується медсестра.

За її словами, медзакладу надходять Фінанси від НСЗУ, але вони витрачаються не на доплати медикам.

"Ми знаємо, що, наприклад, в лікарнях обласного підпорядкування головні лікарі ці гроші використовують на доплати своїм співробітникам, і люди задоволені. А у нас їх дівають незрозуміло куди. Люди обурені, тому що у всіх сім'ї, потрібно годувати дітей", - зазначила Юлія.



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