Українська медсестра розповіла, скільки отримує працюючи в ковідному відділенні лікарні
Слова працівниці Сумської клінічної лікарні Юлії Вітовської передає "Обозреватель".
Жінка зазначила, що до січня у всіх медпрацівників були додаткові виплати, але тепер все змінилося.
"Це була серйозна допомога для нас, тих, хто не працює в коронавірусних відділеннях. Тепер ми залишилися на голому окладі. За січень я отримала 4 700 грн, за лютий 4 500. І як можна вижити на ці гроші?"- дивується медсестра.
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За її словами, медзакладу надходять Фінанси від НСЗУ, але вони витрачаються не на доплати медикам.
"Ми знаємо, що, наприклад, в лікарнях обласного підпорядкування головні лікарі ці гроші використовують на доплати своїм співробітникам, і люди задоволені. А у нас їх дівають незрозуміло куди. Люди обурені, тому що у всіх сім'ї, потрібно годувати дітей", - зазначила Юлія.
Раніше в уряді анонсували підвищення зарплат медикам у 2021 році
Так, на медицину в держбюджеті року передбачили 163 млрд грн, що є рекордним показником. Також заплановано поетапне підвищення зарплат лікарям. У Кабміні очікують, що до 2023 року їх рівень буде на рівні з країнами Європи.
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